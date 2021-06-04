منظمة العمل الدولية: إرتفاع عدد البطّالين إلى 144 مليون سنة 2020 بسبب الوباء

كشفت منظمة العمل الدولية، أن سوق العمل تأثر بشكل كبير بوباء كوفيد-19، من خلال إرتفاع البطالة بـ144 مليون بطال سنة 2020 مقارنة ب 2019.

وحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فإن تراجع عدد مناصب الشغل يعود إلى دخول العمال في بطالة أو تقاعدهم. مؤكدة أنه كان بالإمكان خلق ما يقارب 30 مليون منصب شغل لولا الوباء. مضيفة أن العدد الإجمالي لمناصب الشغل الضائعة خلال السنة الفارطة يمثل ما يعادل عدد ساعات العمل في السنة الواحدة التي يشتغلها 255 مليون عامل لدوام كامل. كما أدى ما يقارب نصف ساعات العمل الضائعة الى خفض ساعات العمل للعمال الذين حافظوا على مناصبهم. بينما ساعات العمل المتبقية قد ضاعت بسبب فقدان مناصب الشغل”.

وأضاف التقرير، أن التوجه في سنة 2021 بسبب الموجات المتكررة للوباء في العالم. أدى إلى انخفاض العدد الإجمالي لساعات العمل من 4،8 بالمئة خلال الثلاثي الأول إلى 4،4 بالمئة خلال الثلاثي الثاني. وهذا الانخفاض الذي يمثل ما يعادل ساعات عمل 140 عامل لدوام كامل خلال الثلاثي الاول و 127 عامل خلال الثاني. كما أن الأزمة لم تنته بعد خلال السداسي الاول لسنة 2021″، يوضح التقرير.