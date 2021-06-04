منظمة العمل الدولية: إستحداث 100 مليون منصب عمل خلال السداسي الثاني من 2021

كشفت منظمة العمل الدولية، أنه من الممكن وقوع إنتعاش إقتصادي غير متكافئ على نطاق عالمي، إبتداء من السداسي الثاني من سنة 2021. مع استحداث 100 مليون منصب شغل، وذلك بفضل تقدم عمليات التلقيح وإنفاق الميزانية على نطاق واسع.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الأخير الموسوم “فرص عمل وقضايا عالمية”. أن التعافي قد يساهم على الصعيد العالمي في استحداث 80 مليون منصب شغل كذلك في 2022. مؤكدا أنه من دون إجراءات سياسية دولية منسقة بشأن توزيع اللقاح ودعم الميزانية وتخفيف عبئ الديون. ستظل آثار التوظيف الإيجابية لهذا الانتعاش محدودة جغرافيا. ومن المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من الوظائف مقارنة بتلك التي كان من الممكن توفيرها في غياب الوباء.

وأضافت الوثيقة، أنه “مع الأخذ في الإعتبار هذا النمو الضائع في الوظائف، فإنه من المتوقع أن يرتفع العجز العالمي في مناصب الشغل الناجم عن الأزمة إلى 75 مليونا سنة 2021 و23 مليونا سنة 2022. كما أن العجز المقابل لساعات العمل سنة 2021 يصل إلى 3.5 بالمائة، أو ما يعادل 100 مليون منصب عمل. وسيكون نمو نسبة مناصب الشغل المتوقعة منخفضة للغاية. و”لن يتمكن العديد من العمال غير النشطين سابقا الذين يدخلون القوى العاملة من العثور على وظائف. يضيف التقرير”. مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر وواضح في البطالة من 187 مليون عاطل عن العمل في 2019 إلى 220 مليون في 2020 و220 مليون في 2021 و205 مليون في 2022.