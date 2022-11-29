منظمة العمل الدولية تشيد بتجربة الجزائر في المصادقة على الكفاءات المكتسبة

أشاد مسؤول عن منظمة العمل الدولية بالتجربة الجزائرية في مجال المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة. معتبرا أن الجزائر دولة رائدة في هذا المجال. وهو ما يسهل إنتقال اليد العاملة الناشطة في الإقتصاد الموازي إلى الإقتصاد الرسمي.

وقال دانيال كوك، المستشار التقني الرئيسي لمشروع منظمة العمل الدولية المعنون عمل لائق دون عوائق. “سوليفام” خلال ندوة صحفية نظمت على هامش الإجتماع الإقليمي الأول لمشروع “سوليفام”. التي تجرى فعالياته يومي الاثنين و الثلاثاء بالجزائر العاصمة في إطار تنفيذ برنامج الحوار الإجتماعي من أجل التشغيل في منطقة أفريقيا و الشرق الأوسط، أن الجزائر من الدول الأولى التي إهتمت بمنح شهادات المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة.

وكان قطاع التكوين والتعليم المهنيين قد قام بوضع جهاز يسمح بالمصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة. موجه للعمال البالغين الذين اكتسبوا الكفاءات اللازمة لمهنة معينة وليس لديهم شهادة تكوين تثبت هذه الكفاءات.

كما تطرق المسؤول إلى استراتيجية الجزائر للحد من الاقتصاد الموازي، التي أطلقتها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في اطار مشروع “سوليفام”. مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تعتمد على دراسة أسندت إلى مركز الأبحاث في الإقتصاد التطبيقي للتنمية (كرياد) لمعرفة أسباب هذه الظاهرة.

من جهته أكد المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد شرف الدين بوضياف، أن الدراسة خصت قطاعات الفلاحة. و البناء و التجارة و الأعمال الحرفية. بالنظر لليد العاملة الكبيرة الناشطة فيها بصفة غير رسمية. مشيرا إلى أن الدراسة ركزت على ولايات نموذجية وستعمم على باقي الولايات الأخرى مستقبلا.

وأضاف بوضياف وهو مسؤول مشروع “سوليفام” بالجزائر أيضا. أن جهاز المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة سيفتح للشباب الناشطين في الاقتصاد الموازي آفاق الاندماج في الإقتصاد الرسمي.

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