منظمة “الفاو”: إرتفاع أسعار الغذاء العالمي للشهر الخامس على التوالي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن الأسعار العالمية للأغذية إرتفعت للشهر الخامس على التوالي خلال شهر أكتوبر.

وفي تقرير للمنظمة صدر اليوم الخميس، فقد ارتفع سعر الحبوب والزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان.

وازداد متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، 3.1 بالمائة عن مستوياته في سبتمبر و6.0 بالمائة عن القيمة التي سجلها في أكتوبر 2019.

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 7.2 بالمائة في أكتوبر 2020 مقارنة مع شهر سبتمبر و16.5 بالمائة عن القيمة التي سجلها في أكتوبر 2019.

ويعود هذا الإرتفاع الكبير بشكل أساسي إلى أسعار القمح وسط تقلص الكميات المتاحة للتصدير، وسوء ظروف الزرع في الأرجنتين.

وكذا إستمرار الطقس الجاف الذي يؤثر على زراعة القمح خلال موسم الشتاء في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الأسود.

كما ظلّت أسعار الذرة والشعير المستخدم كعلف والذرة الرفيعة تحت ضغط تصاعدي في أكتوبر الماضي، في حين تراجعت أسعار الأرز.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر أكتوبر.

وسجل بذلك أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر، ويعود ذلك إلى ثبات أسعار زيت النخيل والصويا.

كما سجل مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان زيادة بنسبة 2.2 في المائة في أكتوبر مقارنة مع شهر سبتمبر.

وفي مقدمتها أسعار الأجبان تليها أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم والحليب المجفف الكامل الدسم والزبدة.

وارتفعت أسعار السكر بنسبة 7.6 في المائة في الشهر الماضي مقارنة مع سبتمبر 2020، وذلك بفعل احتمال انخفاض إنتاج السكر في كل من البرازيل والهند، وهما أكبر بلدين منتجين للسكر في العالم.

وفي المقابل، انخفض مؤشر منظمة الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 0.5 في المائة عن شهر سبتمبر الماضي، مسجلا تراجعا للشهر التاسع على التوالي منذ جانفي 2020.

كما انخفضت أسعار لحوم الأبقار والدواجن، في حين ارتفعت أسعار لحوم الغنم نتيجة استمرار الطلب الداخلي وانخفاض إمدادات الصادرات.

ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب إلى مستوى قياسي قدره 750 2 مليون طن.

كما تقلصت توقعات الإنتاج العالمي للقمح في عام 2020 بشكل طفيف هذا الشهر، بسبب انخفاض توقعات الإنتاج في أوكرانيا والأرجنتين.