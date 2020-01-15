وجاء في بيان للمنظمة، الذي صدر مساء اليوم، أنّ أي تساهل في التعامل مع أي تجاوز كيفما كانت مقاصده يستهدف للنيل من ثورتنا ومقدسات شعبنا.

كما قالت، أن الإساءة لرموز الثورة من شأنه أن يشجع ذوي النفوس الحاقدة للكشف عن نواياهم الدفينة.

خاصة وأن الظرف الدقيق الذي تواجهه بلادنا قد جعلنا أمام كثير من الممارسات المرتبطة بما تحلم به أوساط معادية داخليا وخارجيا.

وشددت من خلال ذات المصدر، على وجوب التعامل بكل صرامة مع مثل هذه السوابق الشاذة.

كما ألحت الإلتزام بتطبيق ما نص عليه الدستور وما تضمنه قانون المجاهد والشهيد فضلا عن قوانين الجمهورية إذا ما تعلق الأمر بالإساءة لرموز الثورة التحريرية.