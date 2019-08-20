منظمة المجاهدين تدعو وزارة الداخلية لحل الأفلان

طالب الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين محند واعمر بن الحاج وزارة الداخلية بحل حزب جبهة التحرير الوطني.

وقال المسؤول الأول بمنظمة المجاهدين، عبر فيديو نشره بمناسبة يوم المجاهد، إن المنظمة طالما طالبت بحل الأفلان وما تزال تطالب.

وأضاف المتحدث أن حزب جبهة التحرير بات اليوم لا يملك سببا للوجود، مضيفا أنه يتواجد في وضعية غير قانونية.

وراح أمين عام منظمة المجاهدين يشرح كيف يمنع القانون استغلال الرموز الوطنية ورموز الدولة ومقومات الأمة في العمل السياسي الحزبي.

وقال محند واعمر بن الحاج إن تطبيق قانون تسيير الأحزاب بيد وزارة الداخلية، داعيا إياها للتدخل وتطبيق قانون 2012.

وركز المجاهد محند واعمر على موقفه بالقول أنّ منظّمة المجاهدين نزعت من قاموسها كلمة حزب جبهة التحرير الوطني.

وفي آخر تدخله بشأن وضع الأفلان، طالب أمين عام منظمة المجاهدين من قادة الحزب إيجاد اسم آخر لحزبهم لممارسة السياسة.