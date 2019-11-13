منظمة المجاهدين تراسل زغماتي لإطلاق سراح بورقعة

راسلت المنظمة الوطنية للمجاهدين وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي من أجل التدخل فيما يخص قضية سجن المجاهد بورقعة.

وحسب ما نشرته المنظمة الوطنية للمجاهدين على موقعها الرسمي، فقد تمت مراسلة وزير العدل أمس الثلاثاء الموافق لـ12 نوفمبر.

وجاء في المراسلة أنه بعد التطور الذي عرفته صحة المجاهد لخضر بورقعة، التمست المنظمة من وزير العدل لإعتبارات إنسانية ضرورة التدخل.

وأكدت المراسلة أن علاقة المجاهد لخضر بورقعة بالثورة التحريرية علاقة تاريخية مما يستوجب هذا الإلتماس بغض النظر عن المواقف من المرحلة الظرفية التي تمر بها البلاد.

وأضافت المراسلة التي أمضاها المجاهد أمحند اوعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة للمنظمة، فإن صحة المجاهد بورقعة قد تدهورت مؤخرا.

وشددت أمانة المنظمة الوطنية للمجاهدين على ثقتها الكبيرة في وزير العدل بلقاسم زغماتي في الأخذ بالحسبان الإعتبارات التي تخص المجاهد بورقعة.