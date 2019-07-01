منظمة المجاهدين تهدد بالمتابعة القضائية بحق من شوه تاريخ بورقعة

هددت المنظمة الوطنية للمجاهدين، بالمتابعة القضائية، للجهات التي عمدت إلى إعطاء إسم آخر للمجاهد لخضر بورقعة.

وذكرت في بيان لها، اليوم الاثنين، بعضويته في المجلس الوطني للثورة التحريرية، والذي يعد من القلائل الذين لازالو على قيد الحياة.

وجاء في الييان “في الوقت الذي يتهيأ فيه الشعب الجزائري لتخليد ذكرى إنتصاره على الإحتلال الفرنسي والاحتفال بعيدي الإستقلال والشباب تشاء الأقدار أن تواجه البلاد ظروفا سياسية بالغة الخطورة والتعقيد ويدفع سياق تفاعل الأحداث المجاهد “سي لخضر بورقعة” للواجهة ويترتب عن ذلك اعتقاله، ويغض النظر عن الملابسات التي دفعت العدالة لاتخاذ إجراء اعتقاله في هذه الظروف بالذات فإن الأهمية التاريخية للدور الذي لعبته هذ الشخصية إبان الثورة التحريرية على مستوى الولاية الرابعة يجعلنا أمام إشكال كبير وهو ما يفرض علينا واجب التذكير بإنجاز مسار هذا المجاهد”.

وذكرت المنظمة بمسار بورقعة التاريخي، مؤكدة أنه التحق بالثورة التحريرية سنة 1956 على مستوى المنطقة الرابعة، والتحق بمجموعة من المجاهدين الذين أرادوا تأمين اللقاء الذي ضم مجموعة من الطلبة بعدد من قادة الثورة، وهما الشهيدين محمد العربي بن مهيدي وعبان رمضان، بالاضافة للمجاهد أوعمران.

حيث أخضع الطلبة لتكوين سياسي وعسكري، في الوقت الذي كان فيه أولئك القادة يحضرون للالتحاق بمؤتمر الصومام التاريخي.