منظمة المحامين لناحية مستغانم تجمد عضويتها في الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

أعلنت منظمة المحامين لناحيات مستغانم بمجالسها الربعة، تجميد عضويتها في صفوف ومقاطعة كل مايربطها بالاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائيين.

وقالت المنظمة في بيان لها أن سبب مقاطعة الاتحاد وتجميد العضوية الى مجموع المواقف التي صدرت وتصدر عن رئيس الاتحاد.

والتي قالت انها ضربت هيبة المنظمة ومصالحا، بالاضافة الى المواقف المتذبذبة وغير القارة في كل محطة مهنية او وطنية.

ولإننا كمنظمة طالتنا الكثير من الاضرار ولان الامر يزداد سوءا نتيجة الحياد عن المصالح العليا والخروج عن المهام المسطرة قانونا للاتحاد تضيف المنظمة في بيانها.