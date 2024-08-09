منظمة المرأة العربية تهنئ بطلة الجزائر إيمان خليف

تقدمت منظمة المرأة العربية، بالتهاني إلى بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، المتوجة بالميدالية الذهبية، في أولمبياد باريس 2024.

ونشر منظمة المرأة العربية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك” تهنئتها للبطلة، إيمان خليف، والتي جاءت على النحو التالي:”البطلة الجزائرية إيمان خليف تفوز بذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس”.

وأضافت المنظمة في بيانها، أن ميدالية، التي توجت بها، الجزائرية إيمان خليف، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 66 كيلوجراما في الملاكمة في دورة الالعاب الأولمبية بباريس 2024. أنها تعد أول ميدالية أولمبية للجزائر على الإطلاق في منافسات ملاكمة السيدات.