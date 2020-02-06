منظمة الناقلين: التزموا بروح المسؤولية.. وعلى وزارة النقل تجميد منح رخص الإستغلال للخطوط الطويلة

أكدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين إلى ضرورة التحلي باليقضة وروح المسؤولية في السلامة المرورية خاصة وأن طرقاتنا قد أصبحت تتسبب في العديد من المجازر.

وفي نداء وجهته المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه دعت من خلاله وزارة النقل والأشغال العمومية إلى ضرورة مراجعة معايير رخص استغلال خطوط النقل خاصة الخطوط الطويلة التي تفوق مسافاتها الـ600 كيلومتر.

كما شددت المنظمة على ضرورة تجميد منح رخص استغلال هذه الخطوط و إعادة النظر في استراتيجية النقل الوطني من أجل تقصير الخطوط التي تتجاوز مسافتها 600 كيلومتر، على غرار خط الجزائر العاصمة تمنراست والذي أصبح يشكل خطرا على السائقين والمسافرين.

واستغربت المنظمة عدم وجود أي لافتات على مستوى الطريق السريع لتحديد السرعة بالنسبة للحافلات وفق ماهو منصوص عليه قانونا.

بالموازاة دعت المنظمة وزارة الأشغال العمومية والنقل إلى ضرورة إلزام وكالات المراقبة التقنية بمنح تصريح دوري وإجباري، بالإضافة إلى إجبارية تنصيب نظام تحديد السرعة في المحركات مثلما يقوم به الجيش الوطني الشعبي من خلال تصنيع شاحنات ومركبات لاتتجاوز سرعتها 95 كيلومتر.