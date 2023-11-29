منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إعادة إنتخاب الجزائر في المجلس التنفيذي عن إفريقيا

أعيد اليوم إنتخاب الجزائر المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن منطقة إفريقيا.

وجرت اليوم في لاهاي بهولاندا إعادة انتخاب الجزائر من طرف الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالإجماع في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن منطقة إفريقيا، لعهدة مدتها سنتين ابتداء من 12 ماي من العام المقبل.

كما تم انتخاب الجزائر في شخص السفيرة سليمة عبد الحق، أمس الأول الثلاثاء من طرف الدورة الثامنة العشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالتوافق لرئاسة اللجنة الجامعة لهذه الدورة عن منطقة أفريقيا.

وبهذا تم تجديد الثقة في الدور الإيجابي للجزائر في مجال نزع السلاح الكيمائي والتزامها اتجاه تحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وستواصل الجزائر العمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المجلس، ذات الصناعات الكيميائية الأهم على مستوى العالم، على وضع السياسات والمبادرات التي من شأنها تعزيز الأمن العالمي، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وترقية التعاون الدولي في هذا المجال.

والجدير بالذكر ان الجزائر تشارك في أشغال هذه الدورة بوفد مهم مكون من ممثلين عن السلطة الوطنية المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والممثلية الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة الممثلة الدائمة للجزائر، السفيرة سليمة عبد الحق.