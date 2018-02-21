منظمة حقوقيّة أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة “ترامب” لاحتجازها أطفال مهاجرين

رفعت منظمة للحقوق المدنية في نيويورك دعوى قضائية ضد المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب احتجازأطفال مهاجرين.

وحسب وسائل إعلام فإنّ المنظّمة قالت في دعوتها، إنّ التحوّلات التي طرأت على سياسة الحكومة الأمريكية مؤخرا هي السبب في احتجاز الأطفال.

ويسعى إتّحاد الحريّات المدنية في نيويورك الذي رفع الدّعوى أمام محكمة مانهاتن الإتحادية إلى تمثيل الأطفال المحتجزين.

وهذا لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك، وقال الإتحاد إنّ هناك 40 طفلا على الأقل.

ورفضت وزارة الصحّة والخدمات الإنسانية الأمركية التعليق على الموضوع.

واعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين.

وذلك بعد دخول البلاد بصورة غير قانونية دون مرافقة شخص بالغ.