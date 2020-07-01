منظمة حماية المستهلك:”الملاعق الملونة لأكل المثلجات والحلويات.. خطيرة”

حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، من خطر استخدام الملاعق الملونة في أكل المثلجات والمرطبات لأنها تشكّل خطرا كبيرا على المستهلك.

وقالت المنظمة إن هذه الملاعق التي تكون غالبا بالألوان الأخضر والبني والأحمر، مصنوعة أساسا من مادة البلاستيك المجدد، أي “معاد الصنع”.

مضيفة بأنه يتم صنعها من البلاستيك المرمي في النفايات والمزابل، وهي تشكّل خطرا على صحة المستهلك.

كاشفة بأن الملعقة الأصلية الصحية هي التي تكون مصنوعة من المواد الشفافة والتي ليس لها أي لون، لذا وجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الملاعق الملونة.