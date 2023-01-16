منظمة حماية المستهلك تحذر أصحاب “الذهب المغشوش”

فتحت، منظمة حماية المستهلك صفحة جديدة على الفايسبوك، خاصة بسوق الذهب و نشر المصوغات المغشوشة و قليلة العيار. كما أشارت حماية المستهلك في منشور لها على حسابها الرسمي، إلى أن “قرار يعتبر معركة كسر العظام ومن سيصرخ الأول ونحن مستعدون لها بحول الله”.

في حين، حذرت منظمة حماية المستهلك، من كل نموذج جديد يخرج للسوق وبعيار ناقص. متوعدة صاحبه إشهارا مجانيا عليه، إضافة الى إجراءات أخرى إدارية وقانونية.

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكapoce قد أعلنت في وقت سابق، عن إنشاء لجنة تحت اسم “اللجنة الوطنية لنوعية وجودة الذهب”. اكدت ان ما لا يقل عن 80% من الذهب المتداول غير مطابق ( ليس 750 دلالة على ان الذهب 18k تيتر )

وأوضحت حماية المستهلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي في الفيسبوك انه “رغبة منها في تطهير سوق الذهب وترسيخ كل ما هو نوعي في التداول. ولهذا قررت حماية المستهلك وطبقا لقانونها الأساسي إنشاء لجنة تحت اسم “اللجنة الوطنية لنوعية وجودته”.

وتابعت حماية المستهلك في منشورها ان مهمه هذه اللجنة تقديم المقترحات للسلطات العمومية والسعي على ضمان الجودة التي أصبحت للأسف غير محترمة تماما. وهو ما يشكل ضررا ويهدد بشكل خطير الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك المادية. لاسيما إذا سلمنا بوجود 40 إلى 50 طن من الذهب المستهلك سنويا، نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي مالا يفعل عن 80%.

وستضم اللجنة ممثلا عن الحرفيين و ممثلا عن تجار الذهب، كما ستسعى هذه اللجنة للتنسيق مع الجهات الوصية. والمتمثلة أساسا في وزارة المالية. حيث سنسعى لإنشاء خلية مشتركة تجمع بين المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مع وزارة المالية ممثلة بمديرية الجودة والضمان.