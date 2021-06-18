منظمة حماية المستهلك تحذر: تجنبوا هذه الزيوت عند القلي

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إلى الابتعاد عن استخدام الزيوت غير المشبعة للقلي العميق. أو استخدامها في أي طعام يوضع على النار ويتعرض لدرجة حرارة. لأنها تَفسَد سريعاً وتتأكسد بسهولة، وخاصةً عند تعرّضها للحرارة.

وتشمل بعض الأمثلة على الزيوت غير المشبعة الصويا، الذرة، بذور دوار الشمس، العصفر، الفول السوداني، الكانولا، بذرة القطن. وتكمن خطورة هذه الزيوت في أن أحد المركّبات الكيميائية ينشأ عند تعرّض هذه الزيوت الخفيفة وغير المشبعة للحرارة أو القلي.

وأشارت المنظمة أن هذه المركبات الكيميائية، هي النواتج النهائية لأكسدة الدهون المتقدّمة (ALOEP). وتحمل هذه المركبات أثراً سلبياً على القلب. وقد تزيد من خطر الإصابة بأنواعٍ معيّنةٍ من السرطان. حتى أن بعض الآثار المحتملة لهذه المركبات قد تكون أكثر خطورةً من الآثار التي يسببها استهلاك السكر.

أما عن أفضل أنواع الزيوت للقلي العميق، فتشمل كل من زيت جوز الهندي، الوَدَك وهو دسم اللحم البقري، أو الدهون البقرية. السمن الحيواني وهو الزبدة المصفّاة من الجزيئات الصلبة التي تمنحنا الدهن الصافي، ويعدّ أحد الخيارات الجيدة للقلي. زيت الزيتونو زيت الأفوكادو.