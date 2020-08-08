منظمة حماية المستهلك تحذر من إستعمال الكمامات الإسفنجية أوما يعرف بكمامات النينجا

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من إستعمال الكمامات الاسفنجية أوما يعرف بكمامات النينجا كما راسلت وزارة الصحة بهذا الشأن.

وبعثت المنظمة برسالة مستعجلة لوزارة الصحة للإستفسار حول مطابقة وفعالية الكمامات الاسفنجية أوما يعرف بكمامات النينجا.

كما أظهرت التحقيقات التي قامت بها المنظمة حول مطابقة تلك الكمامات أنها لا تحمي من فيروس كورونا نظرا لطبيعتها ونسيجها.

وألحت المظمة عبر صفحتها على الفيسبوك على مصالح وزارة الصحة الرد بتوضيح في هذا الخصوص في أقرب وقت حماية للمستهلكين وتصحيحا للوضع الصحي.