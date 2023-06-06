منظمة حماية المستهلك تحذر من إقتناء الحليب غير المبستر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من إقتناء الحليب غير المبستر، في ظل الإنتشار الرهيب للباعة خاصة على حافة الطرقات.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن المكتب الولائي لحماية المستهلك بالبويرة يطالب السلطات الرقابية والامنية بتطبيق تعليمة والي الولاية التي تمنع بيع الحليب غير المبستر.

يشار إلى أنه عدة أمراض تصب المواطنين جراء استهلاك هذا النوع الحليب. منها “البريسيلوز” وهو مرض بكتيري. تسببه أنواع البروسيلا المختلفة التي تصيب بشكل رئيسي الماشية (الماعز والأغنام).

حيث ينتقل هذا المرض عن طريق الاتصال مع الحيوانات المصابة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويذكر أن معظم حالات الإصابة تعود إلى تناول الحليب غير المبستر أو الجبن من الماعز أو الأغنام.