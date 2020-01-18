منظمة حماية المستهلك تدعو لتغيير المنظومة التربوية بسبب درس عن “التكاثر”

نشرت منظمة حماية المستهلك الوطنية، صورا لمحتوى أحد الكتب السنة الثانية ابتدائي.

وكتبت المنظمة، بمنشور، “صورة من كتاب سنة ثانية ابتدائي، والله محتار لو سألتني ابنتي كيف اشرح لها الدرس وهي بريئة”.

تابعا “لا تفقه شي وكيف يستطيع المعلم أن يشرحه لبراعم صغيرة لا تستطيع حتى ان تتخيل هذه الاشياء”.

ودعت منظمة حماية المستهلك، المعنيين إلى تغيير المنظومة التربوية.

وأثار الموضوع الذي يتحدث عن التكاثر عند الحيوان بالتفصيل، غضب الأولياء والمعلقين على الفايسبوك.