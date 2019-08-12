منظمة حماية المستهلك تدعو للتبليغ عن التجار المتخلفين عن المداومة

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك،المواطنين إلى التبليغ عن التجار المخالفين غير المدوامين خلال يومي عيد الأضحى.

وأوضحت المنظمة،في منشور لها على صفحتها الرسمية “الفايس بوك”، أنّه يمكن للمواطنين الاطلاع عن التجار المدوامين يومي العيد

وذلك من خلال القاعدة الرقمية الخاصة بمداومة التجار خلال عيد الأضحى.

وقد شرحت الجمعية الخطوات التي يمكن اتباعها من خلال الدخول إلى الرابط المبين أسفله، واختيار اليوم وتحديد الولاية ثم البلدية.

وحددت الجمعية الخطوة التالية،باختيار نوع النشاط “مخبزة أو مواد غذائية عامة ثم البحث وبعده ستظهر قائمة التجار المعنيين بالمداومة .

والبحث من ثمة عن التاجر المعني في المنطقة ، واذ تم ايجاده ، يتم الضغط على التبليغ ولمعرفة التجار المداومين في اليوم الثاني يتم اتباع نفس الخطوات .