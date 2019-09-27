منظمة حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر من لسعات بعوضة النمر

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى استنفار الجهات المعنية قصد وضع حد لانتشار بعوض النمر وفحص الحوامل عند التعرض للسعاته.

بعد العديد من الشكاوى لسعات البعوض المسجلة على المستوى الوطني المتزايدة بشكل ملفت والمتفاوتة الآثار على المواطنين وبعد التواصل المتكرر مع وزارة الصحة.

كما ناشدت المنظمة كل الهيئات ذات الصلة وخاصة مصالح الوقاية وعلم الأوبئة بوزارة الصحة بإطلاق دراسة شاملة لمعرفة هذا النوع من الباعوض.

وقالت المنظمة ان هناك نوعان على الأقل من البعوض أحدهما أسود بخطوط بيضاء والثاني أسمر رمادي بخطوط بيضاء.

وسجلت تفاوت الإصابات بين بثور حمراء، تورمات في الأطراف السفلية إلى غاية جروح وتقرحات بالغة.

مع عدم وجود توضيح رسمي من الجهات المختصة حول نوع الباعوض المتزايد الانتشار تبقى الصور هي المعيار الذي يشير إلى الاشتباه في كونها بعوضة النمر الآسيوية.

الأعراض التي يشتكي منها المصابون بعد لسعة الباعوض في بعض الحالات كحدوث تورم كبير وفجوة كبيرة يمكن أن تكون إصابة بطفيلي الليشمانيوز أو ما يعرف بـحبة بسكرة أو مسمار بسكرة.

وثمنت المنظمة دور معهد باستور بإطلاق حملة للمواطنين لتصوير وتحديد مناطق انتشار البعوض المذكور، ودعت إلى متابعة عينات البعوض وفحصها لتحديد مخاطر حمى الضنك وفيروس زيكا.

وقالت انه بعد البحث والمتابعة من طرف المنظمة وجدنا احتمالية فيروس زيكا قائمة خاصة وأن نتائجه لا تظهر مباشرة على المصاب بالعدوى بل تصيب أدمغة الأجنة لدى الحوامل بتشوهات بالغة تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة أطفال بأدمغة ضامرة كما في الصور المرفقة.