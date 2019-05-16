منظمة حماية المستهلك تسجل 3 شكاوى حول جرائم إلكترونية

سجّلت منظمة حماية المستهلك الوطنية، ثلاث شكاوى حول جرائم إلكترونية، متعلقة بسب، وشتم وتهديد.

وقالت منظمة “APOCE”، إن كثير من الناس يأخذون الأمر باستهزاء، ويعتبرون الإساءة على صفحات الفايسبوك، لعبة لا يعاقب عليها القانون.

وأدى –حسب المنظمة-، إلى تضاعف ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وانتشارها بشكل رهيب.

ودعت حماية المستهلك، الجميع، إلى محاربتها وتنقية الفضاء الافتراضي الذي يدخله الأطفال والكبار.

كما على الجميع بعث رسائل قوية مفادها “قف” ما يعاقب عليه القانون في العالم الحقيقي، يعاقب عليه أيضا بالعالم الافتراضي.