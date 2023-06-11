منظمة حماية المستهلك تكشف مخاطر دمج أدوية وعقدات التسمين

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأحد، من تناول بعض الأدوية. وكذلك عقدات مجهولة المكونات بغرض التسمين والحصول على الجسم المثالي.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه مع دخول فصل الصيف وبداية موسم الأفراح. تتجه الكثير من النساء إلى دمج وتناول بعض الأدوية. التي تحتوي على “الكورتيكويد” و “الكورتيزون”. على غرار المهدئات”solupred” و أدوية الحساسية “Periactin” و “célétasone” و “Betabio” و “Heptagyl”. بالإضافة إلى أنواع مختلفة من عقدات التسمين مجهولة المكونات والتي تشكل خطرا كبيرا على الصحة.

مشيرة إلى أن هذه الأدوية والخلطات تسببت للكثير من النساء في ارتفاع معدل ضربات القلب. وارتفاع ضغط الدم السكر وإحتباس الماء والأملاح داخل الجسم. وبالتالي تضرر الكلى وظهور سرطانات في الجهاز الهضمي. والكثير من الإختلالات في وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم. والتي أدت في كثير من الأحيان إلى الوفاة.

كما دعت المنظمة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأدوية وعدم أذية النفس مستشهدة بالآية الكريمة:{وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة}.