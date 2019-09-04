منظمة حماية المستهلك تنشر صور صادمة للحجاج بمطار الجزائر الدولي!

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، صورا من داخل مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، يبيّن حالة الحجاج العائدين من البقاع المقدسة.

وكتبت المنظمة، في منشور لها، “أن الحجاج منهكين من تعب المناسك والسفر، لا كراسي ولا مياه شرب، لا محلات ولا مصلى”.

وأضاف المصدر ذاته، أن محطة الخطوط الخاصة بالحجاج، شهدت وقوف الحجاج لمدة ساعتين من أجل الحصول على أمتعتهم.

وأشارت المنظمة، إلى منع دخول عائلات الحجاج، من أجل مساعدة ذويهم، تاركين إياهم خارجا تحت أشعة الشمس.

وأنهت حماية المستهلك منشورها “هل يتم استقبال حجاج بيت الله هكذا في مطارات العالم”.