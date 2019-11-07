منظمة حماية المستهلك تنشر وثائق رسمية تحذر من تسويق مياه معدنية غيرمطابقة

نشرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مراسلة خاصة بالمديرية العامة للرقابة الإقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة تحذر من تسويق مياه معدنية غير مطابقة.

وحسب نسخة من الإرسالية تحمل رقم 3976 مؤرخة في 22 أكتوبر 2019،حذرت من تسويق هذه المياه.

وحسب ذات الوثيقة فإن المديرية الجهوية بالبليدة و تيزي وزو قامتا بأخذ عينات من هذه المياه المسوقة حيث أسفرت التحاليل انها غير مطابقة.

وكشفت التحاليل أن المنتجات غير مطابقة من الناحية الميكرولوجية و ذلك لوجود بكتيريا القولون و بكتيريا بسودوناس.

ودعت وزارة التجارة إلى أخذ الإجراءات القانونية فيما يخص كوطة مياه منبع نيسلي تاريخ الإنتاج05/05/2019 و تاريخ النهاية 04/07/2020.

مياه منبع سيدي راشد رقم الحصة 14 تاريخ الانتاج 14/08/2019 و تاريخ نهاية الصلاحية 13/08/2020.

ماء معدني طبيعي لالاة خديجة رقم الحصة بي 225 تاريخ الانتاج 13 /08/2019 تاريخ نهاية الصلاحية 02/2020

ماء معدني موزاية رقم حصة 04 تاريه الانتاج 04/08/2019 تاريخ نهاية الصلاحية 03/08/20.