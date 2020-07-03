منظمة حماية المستهلك تنظّم مسابقة وطنية تحت شعار “قف.. لا تسقني سمّا”

تنظّم المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مسابقة وطنية تحت شعار “قف.. لا تسقني سمّا” في طبعتها الخامسة.

وتتمحور هذه المسابقة الوطنية في طبعتها الخامسة حول تصوير كل مظاهر تخزين ونقل المياه المعدنية والغازية المعبّأة في عبوات بلاستيكية والمعرضة لأشعة الشمس مباشرة.

وتهدف المسابقة إلى التحسيس بخطورة استفحال هذه الظاهرة وانتشارها الواسع للضغط لسنّ قانون واضح وصريح من طرف السلطات التشريعية يمنع ويعاقب هذه الممارسات.

هذا ودعت منظمة حماية المستهلك في بيان على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك” المواطنين إلى المشاركة بإرسال صور حيّة تعبّر عن نقل وتخزين وعرض القارورات البلاستيكية لأشعة الشمس.

مضيفة بأن هذه المسابقة الرمزية الهادفة إلى التحسيس بخطورة الظاهرة، ستكون لها 3 جوائز، الأولى بعمرة مدفوعة التكاليف والثانية بمنح جهاز حاسوب محمول والثالثة بمنح هاتف نقال.

للإشارة، فإن هذه المسابقة من تنظيم المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وبرعاية شركة “غولدن درينك الجزائر”.