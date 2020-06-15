منظمة حماية المستهلك توصي باتخاذ إجراءات صحية استباقية تحسبا لعيد الأضحى

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، اليوم الإثنين، على ضرورة اتخاذ تدابير صحية وتنظيمية مع اقتراب الشعيرة الدينية المتمثلة في عيد الأضحى.

وقالت المنظمة في بيان على صفحتها الرسمية، إن الظرف الصحي الخاص يتطلب اتخاذ إجراءات تنظيمية لحماية المواطنين خلال شرائهم لأضحية العيد.

وترى المنظمة بأن الوفرة والسعر المقبول وضمان النوعية عوامل أساسية يجب توفيرها قبل اقتناء الأضاحي التي تكون وسط اتباع ظروف صحية تتماشى مع توصيات اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة وباء “كورونا”.

معتبرة بأن حسن سير العملية يستلزم تضافر جهود عد قطاعات مع ضرورة بدء اتخاذ التدابير الصحية اللازمة في أقرب وقت.

ومن بين الإجراءات التي اقترحتها المنظمة، فتح أسواق الماشية النظامية في المدن 15 يوما قبل عيد الأضحى مع توفير الأضاحي من الموّالين مباشرة.

مقترحة تسهيل المجال للموّالين في المناطق السهبية بالتنقل إلى المدن الكبرى من أجل القضاء على المضاربة في الأسعار، مع مضاعفة عدد الأسواق واللجوء لمساحات كبيرة تفاديا للاكتظاظ والازدحام مع توفير كل شروط الراحة والأمان.

وشددت المنظمة في بيانها على إلزامية العمل بوصولات تجارية مبيّن عليها معطيات الموّال، مع تخصيص نقاط ذبح جوارية مفتوحة ومجهّزة بالمياه وقنوات الصرف الصحي للقضاء على مظاهر سلبية قد تنتج.