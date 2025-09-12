منظمة حماية المستهلك تُحذر من إستخدام الملاعق البلاستيكية

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، لتجنب استخدام الملاعق البلاستيكية غير المخصصة للطعام.

وحسب ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، تعتبر الملاعق البلاستيكية. التي توزع بشكل واسع غير آمنة للاستخدام مع الأطعمة والمشروبات. خاصة الساخنة أو الحمضية منها.

وأشارت المنظمة، إلى أن هذه الملاعق قد تطلق مواد سامة تضر بالصحة.

ودعت المنظمة، للحفاظ على السلامة، بعدم إستعمال هذه الملاعق مع الأطعمة أو المشروبات. واستبدلها ببدائل أكثر أمانًا مثل الملاعق الخشبية أو المعدنية.

مشيرة، إلى أنه يمكن إعادة إستخدام هذه الملاعق في أغراض أخرى لا تتعلق بالأطعمة، مثل أعمال يدوية أو زراعية. للمساهمة في تقليل النفايات البلاستيكية.