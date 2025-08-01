منظمة حماية المستهلك تُقدم نصائح لحماية البيانات والخصوصية

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من الروابط الإلكترونية المزيفة، والتي تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد بياناتنا وخصوصيتنا.

ولحماية نفسك من عمليات الاحتيال الإلكتروني، إليك بعض النصائح:

تحقق من مصدر الرابط وعنوان الموقع (URL)

قبل النقر على أي رابط، تأكد من مصدره، غالبًا ما تكون الروابط الاحتيالية قادمة من مصادر مجهولة أو غير متوقعة.

وبعد ذلك، افحص عنوان الموقع (URL) جيدًا، وابحث عن أي أخطاء إملائية بسيطة أو رموز غريبة قد تشير إلى أنه موقع مزيف يحاكي موقعًا أصليًا.

استخدم برامج الحماية ومضادات الفيروسات

لا غنى عن وجود برامج حماية قوية ومضادات فيروسات على جميع أجهزتك.

هذه البرامج تلعب دورًا حيويًا في فحص الروابط المشبوهة وتحذيرك منها قبل أن تتسبب في أي ضرر لأجهزتك أو بياناتك.

لا تُدخل بياناتك إلا في المواقع الموثوقة

يجب أن يكون هذا مبدأً أساسياً: لا تُدخل معلوماتك الشخصية أو المالية، مثل كلمات المرور أو أرقام البطاقات الائتمانية. إلا في المواقع التي تثق بها تمامًا والتي تستخدم بروتوكول التشفير الآمن (HTTPS).

فعّل التحقق بخطوتين لحماية إضافية

تُعد خاصية التحقق بخطوتين (Two-Factor Authentication) درعًا إضافيًا قويًا ضد المتسللين.

حتى لو تمكن أحدهم من الحصول على كلمة مرورك، فلن يتمكن من الوصول إلى حسابك دون رمز التحقق. الذي يتم إرساله إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

ثقف نفسك ومن حولك حول طرق الاحتيال

الوعي هو أقوى أداة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. احرص على تثقيف نفسك حول أحدث طرق الاحتيال. وشارك هذه المعلومات مع عائلتك وأصدقائك لإنشاء مجتمع رقمي أكثر أمانًا.