منظمة حماية المستهلك: زيادات وصلت لـ25 دينار في أسعار مواد غذائية أساسية

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن زيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية دخلت حيز التنفيذ ووصلت لـ25 دينار جزائري وفي منشور على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع الفايسبوك، أكدت من خلالها أن هذه الزيادات تراوحت مابين 5 إلى 25 دينار في العديد من الفضاءات التجارية.

وأكدت المنظمة أنها ستطلب استفسارات بصفة رسمية لدى ممثلي التجار حول هذه الزيادات، كما وعدت بأنها ستتابع هذه القضية عن كثب، كما ستعمل على البحث عن حلول.