منظمة حماية المستهلك: “نداء لكل التجار النزهاء .. اقتدوا بهذه المبادرة”

وجّهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نداء لكافة التجار، والنزهاء منهم على وجه الخصوص، من أجل الإقتداء بالمبادرة التي أطلقها تجار

من ولاية البويرة، وهي تحديد سعر اللحوم الحمراء عند 1200 دينار للحم الغنم، و1000 دينار للحم البقر، المحليين وليس المجمد.

وقالت المنظمة في منشور لها على الفايسبوك، “نداء إلى كل تاجر نزيه يؤمن أن له دورا كبيرا في خلق مظاهر

اللحمة والتآزر في المجتمع الجزائري، أن يقتدي بمثل هذه المبادرات التي تصنع الفارق وتبيّن أن الإبتزاز ليس من شيم التجار

وخاصة في هذا الشهر الفضيل”، وأضافت المنظمة “تجار ولاية البويرة خطُّوا صفحة جميلة ستكتب بحروف من ذهب، في رمضان 2019

ونتمنى أن لا تبقى هذه المبادرات حكرا على ولاية وتجار البويرة، ففي الجزائر رجالٌ كثر يستطيعون خلق التميز بأخلاقهم”.