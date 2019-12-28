منظمة حماية المستهلك.. وفاة 3 أشخاص بسبب “كبد الدجاج” جناية

أخبار الجزائر
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منظمة حماية المستهلك.. وفاة 3 أشخاص بسبب “كبد الدجاج” جناية
بقلم أسماء.ع

اعتبر رئيس منظمة حماية المستهلك الوطنية، مصطفى زبدي، أن وفاة 3 أشخاص في الجلفة بسبب تناولهم كبد الدجاج بالجناية.

وأوضح زبدي، في اتصال مع النهار، أن الأسعار في الأسواق الفوضوية معقولة وفي متناول الجميع.

وأضاف المتحدث، أن مصالح البلدية لا يراقبون هذه الأسواق العشوائية.

للإشارة، توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة، بمنزلهم العائلي بالجلفة، مساء أمس، بعد تناولهم لكبد دجاج فاسد.

وتعرّض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و60 سنة، للتقيؤ والإسهال الحاد وارتفاع درجة حرارة أجسامهم.

واستدعى نقل الضحايا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى عاصمة الولاية لتلقي الإسعافات الأولية.


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