منظمة دولية تُشيد بالتجرية الجزائرية في دعم الجالية الوطنية

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، رفقةرئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، على افتتاح أشغال ورشة عمل رفيعة المستوى.

وتم تنظيم هذه الورشة، من قبل وزارة الخارجية، على مدى يومين بالشراكة مع المنظمة الأممية، حول “انخراط الجالية الوطنية بالخارج في جهود التنمية الوطنية”. بمشاركة عدة قطاعات وزارية ذات الصلة بالموضوع.

وثمنت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة التجربة الجزائرية الرائدة والقائمة على دمج الجالية في مختلف السياسات العمومية الوطنية.

كما أكدت أن التجربة الجزائرية في مجال دعم الجالية الوطنية وتوفير مختلف أوجه الرعاية وتيسير الخدمات لها. من شأنه أن يشكل تجربة تعزز العمل المتعدد الأطراف في مجال تقاسم الممارسات المثلى. وتبادل الخبرات ذات الصلة بالسياسات التي تستهدف الحاليات.

وأكد كاتب الدولة، بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة رفيعة المستوى الأولى من نوعها. يأتي في سياق تعزيز دور ومكانة الجزائر في هذا الشق الحديث من العمل المتعدد الأطراف. من خلال تثمين المبادرات الوطنية في مجال انخراط الجالية الوطنية بالخارج. علاوة على تقاسم أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى الرفع من مساهمة الجالية في التنمية الوطنية.

وذكّر كاتب الدولة في كلمته بالمقاربة الوطنية الشاملة التي تهدف ٳلى إشراك الجالية الوطنية بالخارج، في مختلف المناحي التنموية لوطنها الأم.