منظمة “محاميي الجزائر” تصدر بيانا على خلفية “تجاوزات” ارتكبها وكيل جمهورية

محامو العاصمة يقاطعون العمل القضائي في محكمة “الدار البيضاء” أسبوعا كاملا!

قررت منظمة “محاميي الجزائر”، مقاطعة العمل القضائي على مستوى محكمة “الدار البيضاء” لمدة أسبوع، ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك على خلفية حجز سيارة محامٍ كانت مركونة في الجزء المخصص لموقف المحامين بذات المحكمة، ووضعها في المحشر، بموجب تعليمة وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء يوم 30 جوان الماضي.

وأكّدت المنظمة حسب ذات البيان الذي نشرته، أمس السبت، “يذكّر مجلس المنظمة بأنه حرص على الإسهام بقدر كبير في استقرار الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، في هذه المرحلة من منطلق الحس العالي الذي تتحلى به هيأة الدفاع، غير أنه يبدو أن هذا الموقف لم يحسن تقديره وقراءته”، مما دفع بالمنظمة – حسب ذات البيان – إلى “مقاطعة محكمة الجنايات الابتدائية والاستثنائية إلى إشعار آخر”، مضيفة في ذات السياق “اتخاذ التدابير الملائمة إزاء الحجز التعسفي الذي طال سيارة أحد المحامين التي كانت مركونة في المرفق العام، موقف السيارات بمحكمة الدار البيضاء”.

وقالت المنظمة التي يرأسها النقيب عبد المجيد سليني، إن “هذه الممارسات التي لا تبني ولا تخدم الوطن، وأنه بات واضحا وجود إرادة مقصودة في تقزيم حق الدفاع الذي يجسّده المحامون”، حيث ستعمد المنظمة إلى “وقف العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر وكل المحاكم التابعة له يوم الثلاثاء”، مع تنظيم “وقفة احتجاجية في ذات اليوم على الساعة العاشرة صباحا بمقر مجلس قضاء الجزائر، إضافة إلى توقيف العمل بالمساعدة القضائية برمتها إلى إشعار آخر”.