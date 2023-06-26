منظمة محامي الجزائر تصدر مذكرة تنبيهية إلى محامي العاصمة بسبب الهندام

أصدرت منظمة محامي الجزائر، اليوم الإثنين، مذكرة تنبيهية إلى محامي العاصمة بسبب الهندام.

وقالت منظمة محامي الجزائر في المذكرة، “إنه أمام التسيب الذي يلاحظ يوميا بالنسبة للهندام الذي يرتديه عدد لا يستهان به من الزميلات و الزملاء و الذي يتمثل في لبس الجين ” Jean ” و أحذية رياضية أو نعل أو ملابس تبرز تبرجا مستفزا ، أرى من واجبي تنبيه الجميع على حتمية واجب الهندام المحترم الذي لابد من أن يتسم به المحامي بالرغم من التنبيهات السابقة و الغير معدودة خصوصا على مستوى المؤسسات العقابية .”

وأضافت المنظمة ذاتها:”هذا التصرف الذي أوصت عنه أعراف و أخلاقيات المهنة وكرسه نظامنا الداخلي لذا و حتى أن لا تتضرر المهنة في الاحترام المنوط بمرتبتها وقيمها سيتولى المجلس اتخاذ التدابير اللازمة في شأن كل من يرتدي هنداما غير لائق بتواجده بمناسبة أدائه محنة المحاماة في كل الأماكن.”

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