منظمة محامي العاصمة: “نحن مع الحراك الشعبي لضمان احترام الحقوق والحريات”

ذكّرت منظمة محامي العاصمة بالحق المكرس دستوريا، في حرية التظاهر السلمي لكل أطياف المجتمع وحقها في التغيير والتعبير عن مواقفها.

وأكّدت المنظمة في بيان لها رفضها القطعي لمنع المتظاهرين من المسيرات السلمية، مثمنة المواقف المشرفة للنخبة الوطنية في مسيراتها بالحراك.

وأضاف البيان “إن منظمة محامي الجزائر العاصمة تفاجأت وصدمت بالأساليب الجديدة المنتهجة في مواجهة المظاهرات والمسيرات السلمية” حسب البيان.

وذلك رغم ارتقاء هذه المسيرات السلمية إلى مستوى المثالية عبر العالم تضيف منظمة محامي العاصمة.

وتعبر المنظمة عن رفضها القطعي لهذا النهج، محذرة من مغبة ما قد ينجر عنه من تصعيد، يمكن أن يترتب عليه

مساس بالسلم والسكينة التي حافظ عليها الحراك الشعبي بطريقته الحضرية، والتي جنبت البلد حدوث أي أضرار مادية أو بشرية.

وأضافت المنظمة، بأن هيئة الدفاع تساند الحراك الشعبي، حرصا على احترام الحقوق والحريات.