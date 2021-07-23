منظمة مراسلون بلا حدود تسحب الجزائر من قائمة الدول التي تملك برنامج التجسس “بيغاسوس” وتعتذر

سحبت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الجمعة، اسم الجزائر من قائمة البلدان التي تملك برنامج التجسس الصهيوني المعروف باسم بيغاسوس وهذا للتجسس على الدول الأخرى، بحيث كانت ذات المنظمة قد أدرجت اسم الجزائر ضمن القائمة التي تملك هذا البرنامج.

كما اعتذرت المنظمة من الجزائر وأكدت أن ادراج الجزائر في القائمة كان خطأ منها، وقد تم تصحيح هذا الخطأ وتأسفت واعتذرت على ذلك، ونشرت هذا الخبر واعتذارها على موقعها الرسمي.

ويأتي سحب منظمة مراسلون بلا حدود اسم الجزائر من القائمة، بعد تحرك السفير الجزائري في فرنسا الذي قرر مقاضاة المنظمة باسم الحكومة الجزائرية، وأكد أنها ادعاءات من قبلها وانها مناورات باعتبارها معروفة بعدائها للجزائر.