منظمة مغربية تتهم “المخزن” باستهداف فريق اتحاد العاصمة

فضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مسؤولي “المخزن” في قضية الاعتداءات الجبانة، التي تعرض لها فريق اتحاد العاصمة وأنصاره، في مواجهة آسفي المغربي.

وعاشت أسرة الاتحاد، أمسية عصيبة يوم الأحد الفارط. بمناسبة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث شهدت المباراة اجتياح أنصار الفريق المغربي لأرضية الميدان. والاعتداء على وفد الاتحاد وأنصاره.

لتكشف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. في تقرير لها، تفاصيل المكيدة التي رسمها نظام “المخزن” لاستهداف ممثل الجزائر.

وهي المكيدة التي اتضحت معالها منذ الوهلة الأولى، بعد رفع شعارات سياسية في ملعب المباراة، رغم أن الأمر يتنافى وقوانين “الفيفا”.

واتهمت هذه المنظمة التي تأسست سنة 1988. سلطات المخزن بمحاولة استهداف اتحاد العاصمة.

مشيرة إلى أن غياب الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها من طرف سلطات المخزن، والفوضى في بيع التذاكر، والسماح بدخول أشخاص ملثمين إلى المدرجات وأرضية الملعب، كان متعمدا.

وهو الأمر الذي أدى حسبها إلى وقوع مناوشات تطورت إلى أعمال شغب وفوضى.

كما أوضحت المنظمة المغربية أنها، وثقت عدة معطيات تتعلق بتشجيع السلطات “المغربية” للسلوكيات العدوانية. خاصة في ظل احتمال وجود نية مسبقة لدى بعض العناصر لإحداث الفوضى. بسبب غياب التدابير الاستباقية في تنظيم المباراة التي جمعت الاتحاد ونادي آسفي.