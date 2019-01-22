منظمة موازية لـ”الفيفا” تكشف عن ترتيب البطولة الجزائرية!

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، تصنيف أقوى بطولات كرة القدم على مستوى العالم، منح خلاله البطولة الجزائرية المركز 46 عالميا.

وجاءت البطولة الوطنية في المركز الـ46 عالميا برصيد 388.5 نقطة، في ترتيب عادت فيه الريادة إلى الليغا الإسبانية والوصافة للبريمرليغ.

فيما حمل المركز المتبقي من البوديوم مفاجأة مدوية، حيث تم تصنيف البطولة البرازيلية في المركز الثالث، والكولومبية في الصف الرابع.

وجاء التصنيف الذي كشفت عنه المنظمة الموازية للفيفا ليثير الجدل على عدة مستويات، ومنح “أف أش أس” الكالتشو المركز الخامس.

والدوري الأرجنتيني المركز السادس، “الليغ1” الفرنسية الصف السابع، البوندسليغا في المركز الثامن، الدوري الاسكتلندي في الصف التاسع

وتقدمت رابطة موبيليس المحترفة الأولى بتسعة مراكز، مقارنة بتصنيف 2017، حيث كانت حينها في المركز 55 عالميا.

ورغم ذلك صنف الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم، البطولة الجزائرية في المركز السادس عربيا والسابع إفريقيا.

مانحا الريادة العربية والإفريقية للبطولة المغربية التي احتلت الصف 29 عالميا، والبطولة التونسية في المركز 30، البطولة المصرية في المركز33.

وجاء الدوري الكونغولي في المركز 32، البطولة القطرية في الصف 39، البطولة الزامبية في المركز 35، البطولة السودانية في الصف45

والدوري الجنوب إفريقي في المركز50 والبطولة السعودية في الصف 52، البطولة الإماراتية في الصف 58، الدوري الأمريكي في المركز 60

والبطولة الكاميرونية في الصف 76، الدوري النيجيري في المركز 77 والبطولة العراقية في الصف 79، وصنع الدوري الصيني الحدث وحل في المركز 44 عالميا متقدما على البطولة الجزائرية.