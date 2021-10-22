منظمة حماية المستهلك تحذر من منتوج مصنوع بلحم الخنزير يباع في الاسواق

حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبر منشور لها في حسابها على الفيسبوك من إستهلاك منتوج مستورد مصنوع بلحم الخنزير.

وأوضحت المنظمة ان المنتوج المتداول في الاسواق عبارة عن صلصة تحمل علامة باريليا “Barilla” بنكهة “Bolognese بولونيز ” تحتوي على قطع من لحم الخنزير. وأضافت المنظمة انه من الضروري إيقاف بيع مثل هذا المنتوج معتبرة إياه الضرر المعنوي.

كما اكدت المنظمة في بيانها على ضرورة إعلام المستهلك بهذا المنتوج مصنوع من مادة محرمة في ديننا الحنيف. كما تسائلت المنظمة بالدور الذي يقوم به المتعامل ببيع هذا المنتوج الذي لم يكلف نفسه قراءة المنتوجات للمواد المستوردة حماية للمصالح المعنوية للمستهلك المسلم.

وقالت المنظمة انه تم إبلاغ السلطات المعنية بالأمر من أجل التدخل السريع خاصة مصالح المراقبة والتحقيق في هذه القضية.