منظمو حفل فني بفندق “الزينيت” ومسؤولو قناة الباهية أمام العدالة في وهران

سيقدم اليوم الخميس منظمو الحفل الفني بفندق الزينيت أمام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة الجنح في وهران.

وحسب المعلومات المتوفرة، فسيتم تقديمهم الآن أمام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لدى محكمة الجنح للاستماع الى تصريحاتهم.

وأضافت ذات المصادر، أنه من بين الموقوفين مدير فندق الزينيت، منشط الحفل حمو ومسؤولي قناة الباهية التي أحيت الحفل بمناسبة عيد الفطر.

وفي بيان صادر عن وكيل الجمهورية سلم لوأج أنه يتم اليوم الخميس تقديم الأطراف المعنية بالقضية نتيجة التحريات التي باشرتها مصالح الأمن والتي أفضت إلى سماع المنظمين لهذه الحفلة التي احتضنها فندق “زينيت” عشية عيد الفطر وبثتها قناة “الباهية” في اليوم الثاني من العيد.

وأضاف وكيل الجمهورية، أن النيابة أعطت تعليمات إلى مصالح الضبطية القضائية من أجل فتح تحقيق في الوقائع وسماع كل الأطراف التي لها علاقة بها

وأشار إلى أنه بعد التحريات والانتهاء من التحقيقات الأولية وتقديم الأطراف المعنية تم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق من أجل ارتكاب المشتبه فيهم جنحة تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة لخطر جسيم بانتهاك متعمد لواجب الاحتياط أو السلامة خلال فترات الحجر الصحي طبقا للفعل المنصوص عليه في المادة 290ف 02 مكرر من قانون العقوبات.

كما تواجه ذات الأطراف تهمة مخالفة المراسيم والتنظيمات طبقا للقوانين موضوع الحال يضيف وكيل الجمهورية، مبرزا أن القانون سيطبق بكل صرامة خاصة في مثل هذه الظواهر الماسة بالصحة والسلامة التي يفرضها القانون والتنظيم.

للإشارة، فقد قررت مصالح ولاية وهران غلق فندق “الزينيت” وغلق قاعة حفلات احتضنت حفلا ساهرا.ج

وجاء قرار الغلق بعد تنظيم حفل واحتضان نشاط عام من دون ترخيص ليلة ثاني أيام العيد، حيث جاء الحفل الساهر مخالفا لإجراءات التباعد الاجتماعي.