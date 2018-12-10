منظمو رحلات «الحرڤة» يسطون على توابيت نقل جثث الجزائريين من الخارج!

يستعملون خشبها ذا النوعية الرفيعة في صناعة القوارب

مصالح أمن عنابة فتحت تحقيقات حول عمليات سطو ببعض المساجد بعد تلقي تقارير

علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن المصالح الأمنية المختصة في ولاية عنابة، قد شرعت خلال الساعات القليلة المنصرمة، في فتح تحقيق أمني معمق حول هويات أشخاص قاموا بسرقة توابيت الموتى القادمة من الخارج من بعض مساجد الولاية لاستغلال ألواحها ذات الجودة العالية لصناعة قوارب الهجرة غير الشرعية، تمهيدا لبيعها للشباب وشبكات تنظيم الرحلات السرية من سواحل المدينة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن انطلاق المصالح الأمنية في تحقيقاتها حول هذه الظاهرة الجديدة والمتعلقة بسرقة نعوش الموتى القادمة من الخارج لاستغلال ألواحها في صناعة قوارب الموت.

جاءت إثر ورود ووصول تقارير رسمية مفادها استعمال ألواح خشبية رفيعة الجودة من قبل عصابات تهريب البشر وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، بعد استحواذها على توابيت الموتى القادمة من ديار الغربة، والتي عادة ما توضع على مستوى المساجد في شكل تبرعات وصدقة جارية من الأهل على موتاهم كي يستعملها أشخاص آخرون ويستعينوا بها للدفن أو نقل الجثامين لمواراتهم.

وأضافت مصادر «النهار» بأن القوارب الأخيرة التي تم حجزها من قبل الجهات المعنية أثناء التصدي لعدة رحلات سرية نحو الضفة الأخرى من المتوسط، اتضح أن خشبها من الطراز الرفيع الذي يتم صناعته خصيصا للتوابيت، والتي اختفت من بعض المساجد عبر إقليم الولاية في ظروف غامضة.