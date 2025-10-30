منظمو مهرجان وهران يكسبون رهان الاحترافية .. تنظيم جزائري بمواصفات عالمية

‎شهدت مدينة وهران هذا العام نسخة غير مسبوقة من مهرجانها السينمائي الدولي للفيلم العربي في طبعته الثالثة عشرة، أبهرت الجمهور المحلي والعربي على حد سواء، ليس فقط من خلال الفعاليات الفنية، بل عبر تنظيم احترافي حطµم كل التوقعات.

‎لأول مرة في تاريخ المهرجان، استطاع المنظمون ضمان smooth traffic flow داخل المدينة، إذ لم تشهد وهران أي انسداد لحركة السير، وتمكن المشاهير من الوصول إلى المهرجان عبر دفعات منظمة، مع تهيئة مقابلات صحفية سلسة واحترافية. هذه التفاصيل الصغيرة، التي تبدو بسيطة، كانت سر نجاح التنظيم العالمي لهذه النسخة.

‎الزميلة فرح ياسمين كانت محط الأنظار في مقابلات Red Carpet مع نجوم المهرجان، إذ أظهرت احترافية عالية وسلاسة في الحوار، مدعومة بغرفة الكنترول التي كانت ترافقها في كل كبيرة وصغيرة، وتزودها بالمعلومات والصور الحية للبث على الشاشة. هذا التنسيق المكثف قدم صورة مشرقة عن الإعلام الجزائري، من خلال الانفتاح على Languages & Dialects المختلفة، وخلق جو من الراحة والتفاعل مع الضيوف.

أما على مستوى التكريمات، فقد كان اليوم الأول مميزًا، تم فيه تكريم نجمة الجماهير نادية الجندي، إلى جانب غسان مسعود. في مشهد يعكس روح المهرجان العالمي وتقديره للفن بكل أشكاله.

التقديم والتنشيط كان موفقًا من خلال بلال العربي، الذي أضفى على الحدث لمسة Global Hosting، جعلت الجمهور يعيش تجربة سينمائية بامتياز، ونال إشادة واسعة من المتابعين، معتبرين طريقة تقديمه للحفل بالمميزة.

‎الأزياء أيضا لم تغب عن الحفل الافتتاحي، إذ تألقت النجمات العربيات بأزياء مبهرة، بتوقيع المصمم العالمي كريم أكروف، ما أضاف بعدًا جمالياً للحدث.

كما أسهمت تقنيات الإضاءة والصوت المتقدمة في خلق أجواء سينمائية حقيقية. مع اهتمام كبير بكل تفاصيل الكاميرات ولقطات Close-Up وWide Angle التي أضفت على البث الحي Dramatic Effect، وأثارت حماسة المشاهدين على منصات التواصل الاجتماعي والتلفزيون.

‎بكل المقاييس، كانت هذه النسخة من مهرجان وهران a flawless orchestration بين التنظيم، الفن، الإعلام، والجمهور. لتضع المدينة على خريطة المهرجانات العالمية وتثبت أن الجزائر قادرة على تقديم تجربة فنية من الطراز الرفيع بالاضافة للإخراج الذي كان جد موفّق.