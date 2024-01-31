منظم رحلات “الحرقة” نحو اسبانيا مهدد بـ20 سنة سجنا 

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء تسليط عقوبة 20 سنة سجنا. في حق المتهم الموقوف “م.ب” لضلوعه في قضية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية للهجرة نحو أوروبا.

ومثل المتهم لمعارضة حكم غيابي اصدرته محكمة الحال في حقه في قضية سابقة تتعلق بنفس الوقائع. تم بموجبها معاقبة أكثر من 10متهمين بعقوبات متفاوتة فيما تم الحكم على المتهم الحالي بـ20سنة سجنا نافذا.

وتبين من خلال المناقشة التي أجرتها هيئة المحكمة فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 31 جويلية 2023. أين تمكنت فرقة خفر السواحل بالعاصمة بتوقيف قارب في عرض البحر. على متنها أكثر من 10 أشخاص من بينهم عائلة تتكون من قاصر ووالدته .

في حين تم إنتشال لأشخاص من طرف القوات البحرية واحالتهم على التحقيق. من بينهم منظم الرحلة المدعو “ش.يوسف” بحار الذي كان برفقة المتهم الحالي “ب.م”. ليلوذ الأخير بالفرار لحظتها باعتبارهما منظما الرحلة السرية.

كما تم التوصل أن المتهمين كانوا بصدد الهجرة نحو اسبانيا انطلاقا من شاطئ رياس البحر “ميرامان” بالعاصمة. كما أن الرحلة انطلقت في حدود العاشرة ليلا حسب ما صرح به المتهمين في محاضر سماعهم خلال التحقيق الابتدائي.

وفي خضم التحقيقات اجمع المتهمون في تصريحاتهم بأن المدعو “موح صبادوني” هو الذي ضبط عنده مبالغ مالية تراوحت بين 35 و50 مليون ثمن الرحلة السرية كونه هو المشرف على العملية. بما فيه شريكه منظم الرحلة “ش.ي”. الذي اعترف لرجال الضبطية أن الذي تكفل بجمع الأموال هو صديقه “م.ب” بالاضافة الى المتهم القاصر “م.ح” الذي

كان بيوم الوقائع برفقة والدته حيث صرح أن أمه دفعت للمدعو “م” مبلغ 1000 أورو و35 مليون ثمن الرحلة .

وفي الجلسة أنكر المتهم انكارا قاطعا الوقائع والتهم المنسوبة اليهم مصرحا بأنه بيوم الوقائع كان برفقة الأشخاص. الذين كانوا على متن المغرب ونم انتشاله مثله مثل البقية. لرغبته الجامحة لمغادرة التراب الوطني نحو اسبانيا .

كما نفا تلقيه أموال من طرف المتهمين الموقوفين قي القضية لكونه لا يعرف أغليتهم. أما البعض مثل المدعو “ي” و”ح.ي.ع” فيعرفهم معرفة سطحية كونهم بحارة مثله.