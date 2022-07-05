إعــــلانات
قناة النهار

منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى S300 ..شاهد

بقلم قناة النهار
منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى S300 ..شاهد
صورة مركبة
  • 289
  • 0

منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى S300 ..شاهد

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/LxOZK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر