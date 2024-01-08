منظومة رقمية لتوزيع عادل لـ12 مادة غذائية أساسية

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات محمد مزعاش، اليوم الاثنين، انه جرى إعداد منظومة رقمية تعكس شبكة توزيع عادل لـ 12 مادة غذائية أساسية على كافة أرجاء الوطن.

وأضاف المتحدث للقناة الإذاعية الأولى، أن “الهدف من خريطة الطريق الرقمية هو وضع بنك معلومات. يتضمن التعريف بكل الفاعلين في ميادين الإنتاج وتوزيع هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع مع التحيين الدوري لها”. مشيرا في هذا الصدد أنه تم إحصاء أكثر من 1067 وحدة إنتاجية يضمن من خلالها 14431 موزع.

في حين، تتمثل قائمة المواد، في زيت المائدة، السكر الأبيض، السميد، العجائن الغدائية، الحليب المعقم، المياه المعدنية والمشروبات. وحليب وفرينة الأطفال، الخميرة والطماطم المصبرة والبقول الجافة.

كما أشار المدير العام للرقابة وقمع الغش أنه في السابق لم يتسنى ضبط المعطيات لمتابعة التموين بهذه المواد. قائلا” الآن المنصة يتم ادخال فيها كل المعطيات لتحديد القدرات الإنتاجية لكل المتدخلين وتنظيم نطاق التوزيع. وكل متدخل له سلسلة توزيع نعرفها عن طريق خريطة ميدانية “.

وأوضح ضيف الأولى أنه من أهداف هذه الخريطة هو ضمان متابعة دورية لمستويات تخزين المنتوجات على مستوى المخازن سواء التابعة للمجمعات العمومية أو قطاع الخاص مع تحديد مدة تغطيتها.

وأكد مزعاش ان هذه المنصة تضمن إعطاء وضعية دقيقة لمسار المنتوجات من المنتج إلى الموزع للتاجر التجزئة.

وبخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، فأوضح مزعاش على غرار السنوات السابقة هناك تحضير لشهر رمضان. بالتنسيق مع كل الفاعلين لتحضير في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات.

كما أشار أنه تم تنصيب لجنة وطنية تحت اشراف وزير التجارة تتضمن قطاع الفلاحة والصناعة لها امتدد محلي. في شكل لجان ولائية تحت اشراف الولاة تتولى اتخاد كل الترتيبات والإجراءات الاستباقية لتوفير المواد الأساسية.