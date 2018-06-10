منظومة قانونية تؤمّن للفنانين حقّهم في العيش الكريم

أكّد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ليلة السبت إلى الأحد بباتنة أنّ وزارته “تعمل على وضع منظومة قانونية تؤمن للفنانين الجزائريين حقهم في العيش الكريم”.

وأوضح ميهوبي خلال إشرافه على حفل تكريم عدد من الفنانين المحليين بالمسرح الجهوي.

و ذلك في إطار زيارة عمل و تفقد استهلها سهرة السبت إلى الأحد إلى هذه الولاية بأن “الفنانين الجزائريين يحققون كل سنة “خطوة مهمة في مجال الاستفادة من الإمتيازات”.

و ذكر ميهوبي بأنّه تمّ إلى حدّ الآن منح قرابة 9 آلاف بطاقة فنان عبر الوطن” من طرف المجلس الوطني للفنون و الآداب و المصادقة كذلك على 10 آلاف بطاقة فنان أخرى.

و أشار في نفس السياق، إلى أنّ الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة قد سجل 20 ألف منتسب إليه لكنه اعتبر هذا العدد ضئيلا جدا مقارنة كما قال

بالعدد الإجمالي لتعداد سكان البلاد الذي يفوق 40 مليون نسمة.

و قال الوزير في هذا الشّأن كذلك:”الواجب يفرض علينا الاهتمام أكثر بفئة الفنانين”.

و حضر ميهوبي سهرة فنية تخللتها وصلات إنشادية بحضور فنانين و وجوه ثقافية محلية.

و يواصل وزير الثقافة زيارته إلى ولاية باتنة اليوم الأحد بتدشين و معاينة عدّة مشاريع تابعة لقطاعه.