منظومة قانونية تحدّد شروط ترميم القصبة

أقرّت الدّولة منظومة قانونية متجانسة تحدّد مجمل الشّروط والمعايير الّتي يتعين احترامها عند ترميم وتثمين وحماية التراث.

أكّد الوزيرالأول، أحمد أويحيي، أنّ السلطات العمومية عازمة على رفع التحدي لترميم القصبة. مضيفا بأن الدولة أقرّت منظومة قانونية.

تحدّد شروطا يجب احترامها عند ترميم القصبة وحماية التراث.

وأضاف أويحيى، أنّ تجلى ذلك أساسا في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 جوان 1998

المتعلّق بحماية التّراث الثقافي ومجمل النّصوص التطبيقية له على غرار المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرّخ في 05 أكتوبر 2003.

الّذي يتضمّن ممارسة الأعمال الفنيّة المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.

وفي إطارهذه المنظومة القانونية انصب اهتمام السلطات العموميّة في السنوات الأخيرة في خضمّ الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد.

على إعادة الإعتبار لهذه المدينة العتيقة، حيث تم في بداية الأمر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-173 المؤرخ في 09 ماي 2005.

المتضمن انشاء القطاع المحفوظ لـ ” قصبة الجزائر” وتعيين حدوده و انجاز الدراسات اللازمة.

واستكمال جميع الإجراءات التي أفضت إلى إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح هذا القطاع المحفوظ.