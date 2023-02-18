منعِ برمجة وبث الأغاني المبتذلة في كل الفعاليات الثقافية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن قرارها بمنع برمجة وبث الأغاني المبتذلة في كل الفعاليات الثّقافية.

وجاء في تعليمة للوزارة، موجهة إلى كل المسؤولين في القطاع، أن هذا القرار جاء بعد استفحال ظاهرة انتشار التجاوزات اللاخلاقية في كلمات بعض الأغاني الجزائرية المسجلة والمذاعة بعشوائية. والمضللة لمختلف فئات المجتمع ولاسيما الشباب والناشئة من خلال نشر الابتذال والانحراف. وما إلى ذلك من آفات على غرار الأغاني التي تشجع على العنف والجريمة في الشارع. أو في العائلة أو في الوسط المدرسي والجامعي.

بالإضافة إلى التحريض على تعاطي المخدرات والتشجيع على الهجرة غير الشرعة التي أصبحت بوابة عدميه للموت. وكذا الوقوف على العديد من الظواهر السلبية والمشينة ليس فقط للذائقة الفنية. بل أيضا لما يرجى من الشباب الجزائري بغية رفع التحديات الكبرى في بلادنا.

القرار جاء تحقيقا للبند الرابع من التزامات رئيس الجمهورية

كما جاء هذا القرار، تحقيقا للبند الرابع من التزامات رئيس الجمهورية الذي ينص على أخلقة السياسة والحياة العامة. إضافة إلى توجيهه الأخير المتعلق بقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما. وقصد المعالجة والحد من هذا الإنفلات المهدد لقيم المجتمع الجزائري. وبالعودة إلى المادة الثالنية في مهام المجلس الوطني للفنون والآداب التي تنص على العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان.

وإلى جانب الضوابط القانونية لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تحرص على عدم السماح لكل ما يخالف قيم وثوابت المجتمع الجزائري. تماشيا مع القانون الذي يعاقب على الإعتداء على الآداب العامة. وما يمس بالقيم والثوابت المعبرة عن هويتنا واصالتنا.

وأهابت الوزارة، بكل المسؤولين في قطاع الثقافة والفنون بعدم برمجة وبث ونشر هذه الاغاني في الفعاليات الثقافية. قصد وقف هذا الانفلات والحد من انتشاره في أوساط الناشئة والشباب .حماية لهذه الشريحة أولا وحرصا على الارتقاء بالذائقة الفنية من التشويه والتضليل. ودفعا بشباب الجزائر نحو المواطنة الراشدة بما يخدم البلاد ويسهم في تنميتها وازدهارها.

وفي الأخير، أكدت وزارة الثقافة والفنون أنها لن تتهاون في سبيل ترسيخ هذا الإجراء. وذلك باستعمال كل ما يخوله القانون في هذا الشأن على غرار سحب بطاقة الفنان من طرف المجلس الوطني للفنون الآداب. وتطبيق كل التدابير القانونية السارية المفعول.