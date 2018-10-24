منع أنصار البابية وبسكرة من التنقل ذهابا وإيابا

إتفق رئيس مولودية العلمة عراس هرادة مع نظيره من إتحاد بسكرة فارس بن عيسى على منع تنقل أنصار الفريقين.

خلال المواجهتين المقررتين ذهابا وإيابا بين البابية وبسكرة في البطولة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس بداية من لقاء الذهاب الذي سيُلعب يوم الجمعة بملعب العالية ببسكرة لحساب الجولة ال12.

وجاء هذا الإتفاق لتفادي حدوث أعمال عنف مثلما كان الحال بملعب 20 أوت 1955 بالبرج في لقاء مولودية الجزائر ضد الأهلي المحلي.

وللتذكير فإن مواجهتي الفريقين في موسم 2016-2017 عرفت أحداث عنف خطيرة جعلت الرئيسين يتخذان هذا القرار.